Власти США обозначили условие возобновления полетов Boeing 737 MAX

Самолеты Boeing 737 MAX 8 возобновят полеты после того, как Федеральное авиационное управление (ФАУ) США примет решение о безопасности их эксплуатации. Об этом в среду, 15 мая, заявил в ходе слушаний в подкомитете комитета палаты представителей по транспорту и инфраструктуре и.о. руководителя ФАУ Дэниел Элуэлл.

По его словам, при принятии решения будут учтены рекомендации экспертов по вопросам безопасности из ВВС США, НАСА и ФАУ.

«23 мая ФАУ организует встречу генеральных директоров организаций гражданской авиации из разных стран мира для обсуждения мер, предпринятых для того, чтобы обеспечить возобновление эксплуатации самолетов этого типа», — приводит слова Элуэлл ТАСС.

Отмечается, что участие в совещании будут принимать представители 57 стран, в которых эксплуатировались лайнеры Boeing 737 MAX.

10 марта 2019 года в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, погибли 157 человек, включая трех россиян. По всему миру, в том числе в США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера этой модификации. Министерство транспорта США приняло решение создать специальную комиссию для проверки процесса сертификации самолетов данной серии.

Крушение самолета этой же модели компании Lion Air произошло в октябре 2018 года. В связи с этим начались масштабные проверки компании Boeing, а многие страны отказались от использования модели 737 MAX.