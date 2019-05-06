Boeing более года скрывала проблему с неполадкам в 737 MAX

Проблемы с системой оповещения о неполадках датчиков угла атаки в самолетах Boeing 737 MAX была известна производителю более года. Об этом сообщила The Wall Street Journal в воскресенье, 5 мая.

Газета отмечает, что компания только после крушения Boeing 737 MAX в октябре прошлого года частично и уклончиво объяснила заказчикам и летчикам суть проблемы и лишь после трагедии в Эфиопии начала делиться ее подробностями.

10 марта 2019 года в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, погибли 157 человек, включая трех россиян.

По всему миру, в том числе в США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера этой модификации. Министерство транспорта США приняло решение создать специальную комиссию для проверки процесса сертификации самолетов данной серии.

24 апреля стало известно, что Boeing после произошедших ранее авиакатастроф оценил дополнительные затраты на производство самолетов модели 737 Max в $1 млрд.