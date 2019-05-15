Наставник сыктывкарского «Строителя» Павел Франц стал главным тренером сборной России по хоккею с мячом. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Франц сменил на посту Михаила Юрьева, который подал в отставку по собственному желанию, пишет RT. Отмечается, что он также занимает пост главного тренера хабаровского «СКА-Нефтяник».

Под его руководством команда пять раз выигрывала чемпионат мира. В свою очередь, Франц входил в тренерский штаб Юрьева на чемпионате мира 2014 года. Как пишет сайт kp.ru, в следующем сезоне Францу предстоит совмещать работу главным тренером «Строителя» и главным наставником национальной команды. В его отсутствие «Строитель» будет тренировать старший тренер сыктывкарской ледовой дружины, мастер спорта международного класса Александр Мальцев.

Павел Франц является шестикратным чемпионом мира по хоккею с мячом, становился лучшим защитником в истории этого вида спорта. Спортивную карьеру он начинал в «Строителе», а затем около 10 лет выступал за хоккейные клубы Швеции. В 2003 году выходил на лед в составе архангельского «Водника», а через два года перешел в московское «Динамо». Сыктывкарским «Строителем» руководит с 2017 года.

В феврале 2019 года сборная России по хоккею с мячом в 12-й раз стала чемпионом мира, обыграв команду Швеции в овертайме со счетом 6:5.