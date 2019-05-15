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В Японии представили проект сверхскоростного поезда

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Фото: jreast.co.jp
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Японские инженеры компании East Japan Railway Co. представили проект нового высокоскоростного поезда, способного разгоняться до 400 км/ч. Об этом пишет портал Kyodo News.

Перевозку грузов по железной дороге делают высокоскоростной
Перевозку грузов по железной дороге делают высокоскоростной
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Отмечается, что в стране существует высокоскоростная сеть железных дорог, которая соединяет большую часть городов, — дорога «Синкансэн», по которой каждый день проходят составы со скоростью до 320 км/ч. Уже в 2019 году специалисты намерены улучшить возможности одной из железнодорожных веток, увеличив допускаемую скорость до 360 км/ч. Как пишет «Ридус», способные развивать такую скорость поезда уже существуют, но для ее дальнейшего повышения необходимы более совершенные технологии.

Так, японские специалисты представили «поезд-пулю», способный разгоняться до 400 км/ч. Он получил название ALFA-X (Advanced Labs for Frontline Activity in Rail eXperimentation). Нос локомотива имеет обтекаемую форму и выступает перед кабиной машиниста на 22 м. Состав уже спроектирован и проходит первые испытания на железнодорожном полотне дважды в неделю в ночное время. В эксплуатацию его смогут ввести не ранее 2030 года, поскольку сейчас внедрить его в транспортную систему Японии невозможно из-за ряда трудностей. Предположительно, его запустят на магистрали между Токио и Нагоей, открытие которой запланировано на 2027 год.

В ноябре 2018 года в РЖД заявили о разработке концепта первого отечественного высокоскоростного поезда, способного развивать скорость до 360 км/ч против 250 км/ч, которые сегодня развивает «Сапсан».

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