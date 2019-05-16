Цена нездоровья: россияне стали чаще обращаться к врачам за деньги

Россияне стали чаще посещать частные поликлиники, меньше заниматься самолечением и обращаться к народным целителям. Главной причиной своих заболеваний они считают большую нагрузку на работе и стресс от нее (33%). Это следует из опроса ВЦИОМа, с которым ознакомились «Известия».

Сейчас большая часть населения (53%) считает состояние своего здоровья удовлетворительным. В 2009 году так думали 49% респондентов. За десять лет россияне стали меньше жаловаться на свое самочувствие (15% вместо 23%) и чаще отвечать, что с ним всё хорошо (32%, а было 27%), сказано в исследовании ВЦИОМа «Тяжкий труд, бедность и старость: три причины болезней в России».

Отношение к причинам болезней у россиян тоже изменилось. Так, в 2006 году, когда впервые проводился этот опрос, 60% опрошенных сообщили социологам: болеют они потому, что вынуждены много работать, в их жизни много беспокойства и тревог. В 2019 году это актуально лишь для 33%. Меньше стало и тех, кто списывает свои недуги на возраст, невозможность отдохнуть, подлечиться (тогда 36%, а теперь 25%), а также на плохую окружающую среду (было 41%, а стало 18%).

Сейчас россияне стали чаще осознавать, что на их самочувствие помимо прочего влияет наследственность (было 15%, а стало 17%) и вредные привычки (было 11%, а стало 16%).

Средства на предупреждение болезней и их последующее лечение как в 2006 году (29%), так и сейчас (28%) не может найти более трети респондентов. При этом граждане стали чаще пользоваться платными медицинскими услугами. В 2006 году частные поликлиники и больницы посещали только 6%, а в 2019-м — уже 15%. Популярность теряют государственные медучреждения (было 52%, а теперь 46%), самолечение (было 37%, а стало 33%) и народное целительство (было 2%, а стало 1%). 4% опрошенных вообще ничего не делают, пуская болезнь на самотек.

Оценка состояния собственного здоровья — субъективный показатель, на который оказывает влияние набирающий популярность ЗОЖ, считает директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМа Кирилл Родин.

— На этом фоне важно обратить внимание, что за последние десять лет фактически вдвое увеличилась аудитория платных медуслуг, которые стали очевидным бенефициаром новомодного тренда, — отметил социолог.

Популярность таких услуг растет, потому что пациенты ищут более персонализированный подход, полагает маммолог ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России Марина Травина.

— Им хочется получить развернутый ответ, а система работы ОМС, когда на пациента выделяется 8–10 минут, не позволяет нормально обсудить многие вопросы, которые интересуют пациента, выслушать его жалобы. Также некоторые идут в платный медцентр по рекомендации или за помощью узкого специалиста, которого нет в районной поликлинике. К тому же платное лечение имеет психологический эффект вовлечения — человек, если заплатил, уже хочет лечиться и готов настроиться на выздоровление, — отметила врач в разговоре с «Известиями».

По ее мнению, россияне верно определили причину своего нездоровья. Стресс, по ее словам, влияет на развитие 75–90% заболеваний в организме человека.

— Сейчас, оценивая факторы риска, мы смотрим, насколько пациент удовлетворен качеством жизни, пребывает ли он в стрессовом состоянии. Прогнозы наших ученых показывают, что скоро депрессия выйдет на второе место среди причин нетрудоспособности людей во всем мире, — сказала Марина Травина.

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 14 мая 2019 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек.