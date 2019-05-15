Бастрыкин заявил о многомиллиардных хищениях в «Роскосмосе»

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что следователи выявили крупные хищения в «Роскосмосе». Об этом он сказал, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в среду, 15 мая.

«По «Роскосмосу» мы работаем уже лет пять, и конца и края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды», — цитирует его «РИА Новости».

В свою очередь, в «Роскосмосе» заявили, что оказывают поддержку СК РФ в расследовании хищений в ракетно-космической отрасли.

«Мы сами инициируем расследования и передаем материалы следственным органам», — заявили в пресс-службе госкорпорации.

В «Роскосмосе» уточнили, что речь идет о материалах прошлых лет, по которым ведутся следственные действия.

В апреле генпрокурор РФ Юрий Чайка обнародовал данные, согласно которым более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».