Курортный сезон в Сочи откроется карнавалом

В Сочи состоится традиционный карнавал в день открытия курортного сезона. Мероприятие пройдет 25 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

Одним из самых необычных номеров в этом году заявлено шоу двойников. На городских улицах можно будет увидеть Майкла Джексона, Мэрилин Монро, Элвиса Пресли, Чарли Чаплина и многих других, пишут «Кубанские новости».

Центральной темой карнавала станет театр. Здесь разыграют «Ромео и Джульетту», покажут элементы балета и вспомнят мифы Древней Греции. Лучшее выступление будет отмечено призом главы города.

В пресс-службе также рассказали об огромных куклах-марионетках, которые станут еще одним необычным атрибутом шествия. Перед зрителями будет исполнена миниатюра «Благородные гусары и прекрасные дамы в буфете театра во время антракта».

Помимо этого, на карнавале подведут итоги конкурса карнавальных костюмов. Принять в нем участие может любой желающий.