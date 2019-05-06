Первый на Черноморском побережье гольф-клуб откроют в Геленджике

В Геленджике появится первый на Черноморском побережье гольф-клуб. Предполагается, что он станет школой олимпийского резерва и базой для сборной РФ по гольфу.

Инвестиции в проект составляют 2,5 млрд рублей. Договоренность о строительстве была достигнута между властями Краснодарского края и ООО «Гольф-клуб «Геленджик Гольф Резорт» еще в 2017 году на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает ИА «Кубанские новости».

На территории клуба появится 18-луночное поле чемпионского уровня, которое планируется использовать для проведения любительских и профессиональных турниров. Там же расположится многофункциональная гольф-академия с тренировочной зоной.

Строительство должны завершить к 2020 году. В результате реализации этого проекта создадут 150 рабочих мест.

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