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ПСЖ заинтересовался Гризманном

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Фото: Global Look Press/AFP7
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Французский ФК «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) заинтересовался нападающим мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном. Об этом пишет Le Parisien.

По данным издания, главным претендентом на 28-летнего футболиста является каталонская «Барселона», однако его переход в ПСЖ не является невозможным.

Антуан Гризманн объявил о своем уходе из «Атлетико» 14 мая. По его словам, он покинет команду по окончании сезона, поскольку желает «столкнуться с новым вызовам для себя». Как пишет «Газета.ру», сумма отступных за 28-летнего француза составит €200 млн. 1 июля она может снизиться до €120 млн.

За «Атлетико» игрок выступал с лета 2014 года. За это время он провел за команду 47 матчей, забил 21 мяч и сделал 10 голевых передач. Как пишет «Спорт-Экспресс», портал transfermarkt.de оценивает нападающего в €150 млн.

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