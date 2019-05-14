Посевная кампания почти завершилась в Липецкой области

В Липецкой области завершается весенняя посевная кампания. Из яровых зерновых культур осталось посеять порядка 3 тыс. га кукурузы на зерно.

В 2019 году под масличные культуры отведено порядка 323 тыс. га земли — данный показатель находится на уровне прошлого года. Из них 46,5 тыс. га уже засеяно рапсом, пишет Lipetskmedia.

Как пояснил начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих, масличные культуры являются хорошим направлением. Повышение урожайности по ним является главной задачей на ближайшие годы.

Так, под подсолнечник в этом году отведено 180,3 тыс. га. По состоянию на понедельник, 13 мая, сев проведен на 95%. Также активно идет сев сои — засеяно 56,2 тыс. га из запланированных 83,7 тыс. га.