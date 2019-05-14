Максим Покровский рассказал о творчестве и живущей в США дочери

Первые 30 лет существования группы «Ногу свело!» — это подготовительный процесс. Об этом заявил создатель коллектива Максим Покровский, комментируя юбилей рок-группы.

По словам музыканта, в некотором смысле коллектив начинает творческий путь сначала.

«Мы прошли эту школу. И начинаем какие-то сознательные шаги», — пояснил он. Покровский отметил, что во все годы существования группы были случаи употребления алкоголя во время гастролей, однако теперь он не может «похвастаться большим количеством бухла».

«Связано это с тем, что совсем сильно изменился ритм моей жизни. Я живу на два континента», — подчеркнул он в беседе с Пятым каналом.

Говоря о 14-летней дочери Таисии, Максим отметил, что она более трех лет учится в Нью-Йорке. Буквально месяц назад от подруги девочки стало известно, что ей не нравится в США.

«Она стоит двумя ногами на двух континентах. Она очень хочет и остается русской. И будет оставаться всегда», — отметил музыкант.

19 апреля 2019 года состоялась премьера клипа «Ногу свело!» на песню «Самолеты-поезда». За три недели видео собрало более 300 тыс. просмотров. Идея создания видео принадлежит супруге Покровского Татьяне. Участие в съемках приняла актриса Дарья Екамасова, а режиссером выступил Глеб Росс.