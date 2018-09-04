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Покровский собирает летние видео от поклонников для нового клипа

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Солист музыкальной группы «Ногу свело!» Макс Покровский собирает видео от своих поклонников для итогового монтажа нового видеоклипа на песню «Лето в нашем гетто». Шанс попасть в ролик есть у всех желающих.

Для этого необходимо опубликовать в любой соцсети видео в вертикальном формате со специальным хештегом #летовнашемгетто, а счастливчиков выберет сам Макс Покровский.

«Разумеется, окончательное решение о том, какие клипы войдут в финальное видео, будет за нами. Точнее — за нашим режиссером. Разумеется, все видео мы будем отбирать. Никаких отдельных критериев отбора нет: это может быть какое-то безумное видео, а может, нам подойдет что-то очень и очень сентиментальное. <...> Главное, чтобы вам было интересно, весело, чтобы это были живые кадры о вашей компании, о вашем летнем времяпрепровождении», — рассказал Покровский НСН.

Отмечается, что профиль желающих попасть в клип «Ногу свело!» в социальных сетях должен быть открытым, а в подписи к видео должно быть прописано согласие на использование видеозаписи музыкантами.

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