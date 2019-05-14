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В Японии запустили производство обновленных тамагочи

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Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin
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Японская компания Bandai возобновила выпуск тамагочи — симулятора питомца, который пользовался большой популярностью в 1990-е годы. Об этом сообщается на сайте компании.

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Новая версия устройства получила название Tamagochi On. Его размеры несколько больше предшественника. Игрушку оборудовали цветным дисплеем с диагональю 2,25 дюйма (примерно 5,5 см), инфракрасным датчиком, а также Bluetooth. Таким образом, разработчики сделали возможным связать устройство со смартфоном. Компания уже открыла предзаказы на новый тамагочи, стоимость которого на Amazon составляет $59,99, сообщает телеканал «360».

Как напоминает REGNUM, первая версия тамагочи была выпущена осенью 1996 года. Название симулятора состоит из японских слов «тамаго» (яйцо) и «уотти» (часы). Владельцы виртуальной игрушки могут завести питомца и вести за ним интерактивное наблюдение, ухаживать, следить за здоровьем и настроением, а также осуществлять другие действия, напоминающие взаимодействие с реальным животным.

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