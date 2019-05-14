Сюткин назвал главную цель музыканта

Певец Валерий Сюткин считает, что главная цель музыканта — не прославиться, а получить удовольствие. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Пятому каналу.

В советское время петь на сцене могли только люди с дипломом музыкального училища. При этом они должны были исполнять идеологически выверенный материал. Это, по словам Сюткина, «скучновато», поэтому он предпочитал играть на танцах. При этом в СССР существовал закон о тунеядстве, поэтому приходилось официально трудоустраиваться, выбирая места с ненормированным рабочим днем, чтобы оставалось время на музыку. Сюткин до того, как попасть на работу в Кировскую филармонию, успел побыть и грузчиком, и проводником, и помощником повара.

«Могу сказать, что до того, как я работал на сцене как профессионал, я зарабатывал огромные деньги! И вместо финансового благополучия выбрал то занятие, которое решил сделать своей профессией», — отметил он.

Говоря о рок-н-ролле, Сюткин отметил: «Не так много людей на эстраде, кто делает это энергично и от чистого сердца. Это наша атмосфера, мы играем для себя и для удовольствия». У тех, кто преследует только цель раскрутки себя, по его словам, «атмосферы нет».