Прямой эфир

Сюткин назвал главную цель музыканта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певец Валерий Сюткин считает, что главная цель музыканта — не прославиться, а получить удовольствие. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Пятому каналу.

В советское время петь на сцене могли только люди с дипломом музыкального училища. При этом они должны были исполнять идеологически выверенный материал. Это, по словам Сюткина, «скучновато», поэтому он предпочитал играть на танцах. При этом в СССР существовал закон о тунеядстве, поэтому приходилось официально трудоустраиваться, выбирая места с ненормированным рабочим днем, чтобы оставалось время на музыку. Сюткин до того, как попасть на работу в Кировскую филармонию, успел побыть и грузчиком, и проводником, и помощником повара.

«Могу сказать, что до того, как я работал на сцене как профессионал, я зарабатывал огромные деньги! И вместо финансового благополучия выбрал то занятие, которое решил сделать своей профессией», — отметил он.

Говоря о рок-н-ролле, Сюткин отметил: «Не так много людей на эстраде, кто делает это энергично и от чистого сердца. Это наша атмосфера, мы играем для себя и для удовольствия». У тех, кто преследует только цель раскрутки себя, по его словам, «атмосферы нет».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Я — певец технического регресса»
Заслуженный артист России Валерий Сюткин — о верности принципам, «ламповых» людях, массовой культуре и негромком достоинстве
Объявлены победители голосования на включение в Зал славы рок-н-ролла

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017