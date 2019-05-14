Международному аэропорту «Брянск» выделят 155 млн рублей

Власти Брянской области в 2019 году планируют направить порядка 155 млн рублей международному аэропорту «Брянск». Об этом сообщил заместитель губернатора региона Александр Жигунов во время торжественного отправления первого рейса из Брянска в Анапу, которое состоялось в понедельник, 13 мая.

По словам Жигунова, изначально планировалось предоставить воздушной гавани 105 млн рублей, но в связи с тем, что были добавлены четыре рейса в Анапу и Симферополь, было принято решение предоставить еще 50 млн рублей. Средства будут направлены в виде субсидий, пишет NASHBRYANSK.RU.

Замгубернатора также добавил, что региональное правительство «добавит средства для финансирования, чтобы рейсы выполнялись». При этом он отметил, что власти заинтересованы в развитии и загруженности аэропорта.

В понедельник, 13 мая, был совершен первый рейс из Брянска в Анапу. Во вторник начнутся авиаперевозки в Симферополь.