Взлетно-посадочную полосу построили в аэропорту Гагарин под Саратовом

В новом саратовском аэропорту Гагарин завершена укладка бетона на взлетно-посадочной полосе. Работы ведутся в здании контрольно-диспетчерского пункта, на очистных сооружениях, идет установка радиотехнического и метеорологического оборудования.

На ВПП строители делают обочины из асфальтобетона, а также готовят поверхность к нанесению разметки и швов расширения и сжатия. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Протяженность полосы шириной 45 м составляет 3 км.

Функционирующий сегодня аэропорт Центральный в Саратове является международной воздушной гаванью федерального значения. После открытия аэропорта Гагарин в городе останется одна воздушная гавань, а на месте старого аэродрома построят дома и проспекты.