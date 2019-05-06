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Взлетно-посадочную полосу построили в аэропорту Гагарин под Саратовом

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В новом саратовском аэропорту Гагарин завершена укладка бетона на взлетно-посадочной полосе. Работы ведутся в здании контрольно-диспетчерского пункта, на очистных сооружениях, идет установка радиотехнического и метеорологического оборудования.

На ВПП строители делают обочины из асфальтобетона, а также готовят поверхность к нанесению разметки и швов расширения и сжатия. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Протяженность полосы шириной 45 м составляет 3 км.

Функционирующий сегодня аэропорт Центральный в Саратове является международной воздушной гаванью федерального значения. После открытия аэропорта Гагарин в городе останется одна воздушная гавань, а на месте старого аэродрома построят дома и проспекты.

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