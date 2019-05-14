Один из крупнейших парков России появится в Тюмени

В Тюмени планируют создать один из крупнейших парков России. Его площадь будет составлять около 800 га. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках проекта власти города планируют объединить территории озера Кривое, Чистый пруд, городской лес, озеро Оброчное и «Гилевскую рощу». По словам главы города Руслана Кухарука, при объединении всех этих зон в областной столице появится лесопарк, пишет портал «Наш город».

На данный момент из перечисленных объектов благоустроена только Гилевская роща. Ее площадь составляет порядка 79 га, после реализации проекта площадь парка будет составлять 789 га.

17 мая в Технопарке будет организована дискуссионная площадка, в рамках которой любой желающий сможет высказать свое мнение по данному поводу.