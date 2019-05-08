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Парк Победы открыли в Севастополе после реконструкции

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После длительной реконструкции в Севастополе открыли парк Победы. Работы в общественном пространстве продолжатся и завершатся благоустройством набережной пляжа.

По данным подрядчика, реконструкция парка проходит в три этапа. Первый этап завершится в сентябре, однако территорию уже открыли для посетителей. Стоимость планировки второй очереди парка составила 25 млн рублей, а общая стоимость реконструкции — 400 млн рублей. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

На данный момент в парке подготовлены дополнительные входные группы. Кроме того, сделаны детские игровые площадки, благоустроена центральная аллея и построены 16 светодинамических фонтанов.

В рамках второго этапа территория парка Победы будет расширена. Кроме того, готовится концепция третьего этапа реконструкции, планируется благоустройство набережной и пляжа. Общая площадь участка составляет 39 га.

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