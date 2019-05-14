Названа одна из главных причин детского ожирения

Дети, не находившиеся на грудном вскармливании, более подвержены риску развития ожирения. Об этом говорится в данным исследований Европейскимрегионального бюро ВОЗ.

Ученые проанализировали данные о здоровье детей в 21 стране Европы, и выявляли главные причины распространения ожирения.

Так, из 13,7 млн детей в возрасте от 6 до 9 лет крайнюю степень ожирения имели почти 400 тыс., пишет «Российская газета». При этом лишний вес наблюдался у каждого пятого ребенка.

Исследование специалистов показало, что наибольший показатель ожирения встречался среди детей, которые не находились на грудном вскармливании. Оказалось, что продолжительное кормление материнским молоком снижает риск набора избыточного веса на 13%.

При этом ожирение в раннем возрасте несет опасность развития болезней сердца, сосудов и метаболизма.

Специалисты ВОЗ рекомендовали кормить новорожденных грудным молоком на протяжении минимум первых шести месяцев. Затем младенца следует приучать к прикорму, продолжая кормить его грудным молоком. Прекращать грудное вскармливание теперь рекомендуется не в год, как ранее, а в два года или позже.

11 мая в Минздраве рассказали, какие количество россиян страдает от ожирения.