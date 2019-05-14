Экс-президент США Джимми Картер сломал шейку бедра

Бывший американский президент, 94-летний Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал шейку бедра. Об этом 13 мая сообщили в президентском Центра Картера.

Согласно заявлению пресс-службы, 39-й лидер США упал дома в городе Плейнс (штат Джорджия), когда собирался на охоту на диких индеек.

«Президент Картер заявил, что беспокоится главным образом о том, что сезон охоты на диких индеек заканчивается на этой неделе, а он еще не выбрал лимит (количество птиц, которых можно подстрелить. — Ред.). Он надеется, что штат Джорджия разрешит ему использовать неиспользованный лимит в следующем году», — приводит «РИА Новости» заявление Центра Картера.

В настоящее время политик госпитализирован. С ним находится его супруга Розалин.

Картер был президентом в 1977–1981 годах. Известен подписанием между США и СССР в 1979 году Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), запретом на поставки в СССР пшеницы и бойкотом Олимпийских игр в Москве.

В 2002 году Картеру была присуждена Нобелевская премия мира. В последние годы он прошел успешное лечение от рака мозга.