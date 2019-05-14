Прямой эфир

Экс-президент США Джимми Картер сломал шейку бедра

0
Фото: REUTERS/Neil Hall
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший американский президент, 94-летний Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал шейку бедра. Об этом 13 мая сообщили в президентском Центра Картера.

Согласно заявлению пресс-службы, 39-й лидер США упал дома в городе Плейнс (штат Джорджия), когда собирался на охоту на диких индеек.

«Президент Картер заявил, что беспокоится главным образом о том, что сезон охоты на диких индеек заканчивается на этой неделе, а он еще не выбрал лимит (количество птиц, которых можно подстрелить. — Ред.). Он надеется, что штат Джорджия разрешит ему использовать неиспользованный лимит в следующем году», — приводит «РИА Новости» заявление Центра Картера.

В настоящее время политик госпитализирован. С ним находится его супруга Розалин.

Картер был президентом в 1977–1981 годах. Известен подписанием между США и СССР в 1979 году Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), запретом на поставки в СССР пшеницы и бойкотом Олимпийских игр в Москве.

В 2002 году Картеру была присуждена Нобелевская премия мира. В последние годы он прошел успешное лечение от рака мозга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывший вице-президент США получил две подозрительные посылки
Государственный Буш: умер 41-й президент США
Джордж Буш – старший скончался на 95-м году жизни

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017