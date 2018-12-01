Государственный Буш: умер 41-й президент США

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Джордж Буш – старший скончался на 95-м году жизни
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Фото: Global Look Press/Howard L. Sachs
41-й президент США Джордж Буш – старший умер 30 ноября в Хьюстоне. Он был вице-президентом при Рональде Рейгане в 1981–1989 годах, а в 1989-м политика избрали президентом США. На этом посту Джордж Буш – старший провел четыре года
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Фото: REUTERS/HANDOUT
Во время Второй мировой войны Джордж Буш был зачислен в военно-морской флот. В 1943 году он получил младший офицерский чин и стал самым молодым летчиком военно-морской авиации
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Фото: REUTERS/HANDOUT
В 1980 году Джордж Буш – старший впервые пытался выдвинуть свою кандидатуру в президенты США, но уступил Рональду Рейгану на предварительных выборах. Тем не менее он принял предложение Рейгана баллотироваться в вице-президенты. После победы республиканцев на ноябрьских выборах 1980 года Буш стал вице-президентом США.
На фото: Рональд Рейган и Джордж Буш – старший в сопровождении своих жен во время президентского обеда в Вашингтоне
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Фото: REUTERS/C. Combes
Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и вице-президент США Джордж Буш на крыльце его резиденции в Вашингтоне, ноябрь 1986 года
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Фото: REUTERS/Gary Cameron
Джоржд Буш в Белом доме во время обращения к войскам США перед операцией «Щит в пустыне», август 1990 года
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Фото: REUTERS/Rick Wilking
Итогом правления Буша прежде всего принято считать улучшение отношений с СССР. Джордж Буш проводил несколько встреч с Михаилом Горбачевым, а в 1992 году Буш-старший и Борис Ельцин подписали документ, означавший полное прекращение холодной войны между государствами.
На фото: Джордж Буш – старший и Михаил Горбачев на пресс-конференции в Москве, 1991 год
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Фото: REUTERS/Rick Wilking
Президент США Джордж Буш и римский папа Иоанн Павел II в Ватикане, ноябрь 1991 года
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Джордж Буш на американском авианосце, названным в его честь, октябрь 2006 года
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Фото: REUTERS/Larry Downing
Джордж Буш и его супруга Барбара Буш, декабрь 2008 года
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Фото: REUTERS/Larry Downing
Джордж Буш – старший — отец 43-го президента США Джорджа Уокера Буша и бывшего губернатора Флориды Джеба Буша.
На фото: Джордж Буш – старший вместе со своим сыном Джорджем Бушем – младшим, август 2008 года
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