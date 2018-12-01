Государственный Буш: умер 41-й президент США

В 1980 году Джордж Буш – старший впервые пытался выдвинуть свою кандидатуру в президенты США, но уступил Рональду Рейгану на предварительных выборах. Тем не менее он принял предложение Рейгана баллотироваться в вице-президенты. После победы республиканцев на ноябрьских выборах 1980 года Буш стал вице-президентом США.

На фото: Рональд Рейган и Джордж Буш – старший в сопровождении своих жен во время президентского обеда в Вашингтоне