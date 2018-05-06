Прагматик и поэт

Фото: официальный сайт рок-группы «Машина времени»/mashina.ru/Маргарита Шол
Музыкант и руководитель групп «Воскресение» и «Машина времени» Владимир Сапунов умер в ночь на 6 мая в возрасте 65 лет
Фото: аккаунт Андрея Сапунова в Facebook
В конце 1960-х годов Владимир вместе с младшим братом Андреем — впоследствии басистом «Воскресения» — играл в школьной группе «Эльфы»
Фото: официальный сайт рок-группы «Машина времени»/mashina.ru
Сочинять песни он начал еще в 70-х годах, а в 2014 году музыкант выпустил альбом «Бег In The USSR». Пластинка состоит из 14 песен, записанных как самим Сапуновым, так и другими исполнителями, в том числе «Машиной времени»
Фото: официальный сайт рок-группы «Машина времени»/mashina.ru
Владимир Сапунов занимал пост директора «Машины времени» с 1994 по 2017 год, а также руководил коллективом «Воскресение» с 1993 года
Фото: официальный сайт рок-группы «Машина времени»/mashina.ru
В 2007 году Сапунов в результате несчастного случая оказался прикован к инвалидному креслу. На фото: с Андреем Макаревичем на презентации фотоальбома Игоря Верещагина Given & Stolen в августе 2017 года
Фото: официальный сайт рок-группы «Машина времени»/mashina.ru
На фото: Владимир Сапунов и Евгений Маргулис во время гастролей группы в Германии в 2002 году
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