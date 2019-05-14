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Названы лучшие кинозлодеи

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Издание The Independent составило рейтинг 35 лучших злодеев из популярных сериалов.

Первое место досталось героине Лины Хиди — Серсее Ланнистер из «Игры престолов». Издание отмечает, что появление в кадре этого персонажа ставит под угрозу жизнь всех, кто присутствует в сцене.

На втором месте оказался надзиратель женской тюрьмы Джим Феннер из британского сериала «Плохие девочки». По мнению авторов рейтинга, этот персонаж в не меньшей степени злодей, чем заключенные.

«Бронзу» присудили Гаю Балтару из «Звездного крейсера Галактика» в исполнении Джеймса Кэллиса. Издание отмечает, что не все считают этого героя злодеем, однако его готовность предать человечество ради собственного выживания обеспечила ему столь высокое место.

В топ-5 также вошли страшный наркобарон Густаво Фринга из сериала «Во все тяжкие» и маниакальный Джип Розетти из «Подпольной империи».

В числе прочих в список попали Даг Джуди из ситкома «Бруклин 9-9», монстры Джентльмены из сериала «Баффи — истребительница вампиров», Эл Сверенджен из «Дедвуда», «курильщик сигарет» из «Секртеных материалов», киллер Боб из «Твин Пикс», Монтгомери Бернс из мультсериала «Симпсоны» и доктор Лектер в исполнении Мадса Миккельсена в сериале «Ганнибал».

20 апреля был опубликован рейтинг худших персонажей из «Мстителей».

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