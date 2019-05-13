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Мучившего собаку директора интерната уволили в Орловской области

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Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев сообщил об увольнении директора интерната, издевавшегося над собакой. В День Победы, 9 мая, в деревне Никуличи Орловского района пьяный мужчина привязал собаку к машине и на скорости протащил животное по дороге. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Как с точки зрения законодательства, так и с морально-нравственной стороны эти действия заслуживают осуждения и строгого наказания. К тому же, как выяснилось, этот мужчина работает директором одного из интернатных учреждений области. Точнее, работал. Сегодня я принял решение освободить его от занимаемой должности», — привел слова главы региона Андрея Клычкова его советник Сергей Лежнев в телеграм-канале, передает InfoOrel.ru.

На прошлой неделе было возбуждено уголовное дело по факту издевательства над животными, когда житель села Бессоновка в Пензенской области привязал собаку к фаркопу автомобиля и тащил ее по дороге. Ему могут назначить наказание вплоть до тюремного срока. Случай произошел в феврале 2019 года.

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