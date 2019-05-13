Путин пообещал не допустить развала оборонных предприятий

Президент России Владимир Путин заявил 13 мая на совещании по развитию ОПК, что РФ никогда не допустит развала своих оборонных предприятий. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Исхожу из того, что мы никогда с вами не допустим развала подобных предприятий и трагедий, которые с этим были связаны в середине 90-х годов», — сказал российский лидер.

В ходе совещания он также попросил доложить об итогах испытаний комплекса С-350 «Витязь», которые были завершены в марте 2019 года. Кроме того, глава государства назвал повышение контроля за воздушным пространством основной задачей и потребовал актуализировать планы по дальнейшему развитию Воздушно-космических сил.

13 мая Путин начал серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса. На них обсуждаются вопросы совершенствования видов и родов войск, предприятий данной сферы, исполнения гособоронзаказа, поставок новейшей техники в вооруженные силы. В совещаниях принимают участие руководители предприятий отрасли, главы Минобороны и других министерств и ведомств.