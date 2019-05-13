Российские студенты провели «Марш жизни» в Освенциме
На месте одного из самых страшных нацистских лагерей прошел «Марш жизни». В акции приняли участие около тысячи российских студентов. Молодые люди приехали в Освенцим, чтобы почтить память погибших. Студентов сопровождал главный раввин России.
За время существования лагеря в нем погибло от 1,5 млн до 4 млн человек.
На месте одного из самых страшных нацистских лагерей прошел «Марш жизни». В акции приняли участие около тысячи российских студентов. Молодые люди приехали в Освенцим, чтобы почтить память погибших. Студентов сопровождал главный раввин России.
За время существования лагеря в нем погибло от 1,5 млн до 4 млн человек.