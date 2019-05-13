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Москвичам предложили пересчитать соловьев

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Фото: TASS/Zuma
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Жителям Москвы предложили пересчитать соловьев в рамках экологической акции, которая стартовала 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Услышать и зафиксировать соловьиные трели можно в парке, лесу и даже во дворе дома. Пик пения этих пернатых приходится на вторую половину мая и июнь, когда самцы активно завоевывают внимание самок. По мнению орнитологов, чем громче и выразительнее пение соловья, тем больше у него шанс привлечь самку и обзавестись потомством.

«Обычно эти птицы селятся возле водоемов в зарослях сирени или ивы. Для соловья характерны сильные чистые свисты или похожие на «ив-ив-ив» звуки. Наблюдать за птицами рекомендуем рано утром или вечером», — приводит сайт kp.ru сообщение департамента природопользования столицы.

Уточняется, что участие в акции «Учет соловьев» могут принять все желающие, а все данные по учету птиц будут занесены в интерактивную карту мест их обитания, пишет агентство городских новостей «Москва». В настоящее время на карте отмечены уже 227 адресов с местами обитания соловьев, датой их последних трелей и фамилией автора наблюдения. Данные о численности и размещении птиц помогут орнитологам подробнее изучить природу Москвы, а также проследить, какие округа и районы города чаще всего выбирают певчие птицы. Акция продлится до 30 июня.

В конце апреля сообщалось, что птицы лысухи, чомги и пеночки-веснички вернулись в Москву после зимовки.

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