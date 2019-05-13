Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз представил поправки в закон «О ветеринарии», согласно которым запрещается ввоз в Россию животноводческой продукции из-за рубежа в связи с риском завоза вместе с едой возбудителей опасных болезней животных. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что его обсуждение продлится до 3 июня. Согласно поправкам, теперь Россельхознадзор сможет уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары, которые будут обнаружены в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, поступающих из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

При этом граждане России смогут ввозить до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке не из стран ЕАЭС. Однако только в том случае, если эпизоотическая обстановка в этих странах является благоприятной.

25 апреля стало известно, что 20 марта Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители, в том числе «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком», написала письмо российскому вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить ввозить в страну мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом ​и ручной кладью на границе.

По словам авторов инициативы, сейчас существуют риски завоза из-за рубежа через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных. Так, по словам экспертов, различные вирусы могут распространяться через пищевые отходы, которые попадают на свалки, откуда разносятся по воздуху или дикими животными.

Позднее в этот же день источник в аппарате кабинета министров страны заявил, что правительство России не планирует вводить запрет на ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции для личных нужд, и этот вопрос не рассматривается.