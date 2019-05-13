Соловьев пересчитают в Брянской области

В России пройдет природоохранная акция «Соловьиные вечера», в рамках которой пересчитают всех соловьев. Брянская область также по традиции примет в ней участие, мероприятие проведет заповедник «Брянский лес».

Как поясняет NASHBRYANSK, в России подобные акции проходят каждый год с 1999 года. Жители каждого города считают этих птиц. Это делается для того, чтобы помочь ученым в изучении пернатых и составлении показателя благоприятности окружающей среды. Кроме того, акция помогает обратить внимание на проблему сохранения соловьев в России.

Как рассказала сотрудник научного отдела заповедника «Брянский лес» Юлия Медведько, соловья можно назвать индикатором экологического состояния парков и скверов в населенных пунктах. Если оно ухудшается, соловьи улетают. Это позволяет ученым оперативно принять все возможные меры.

Для того, чтобы принять участие в процессе пересчета соловьев, необходимо запомнить и подробно описать место, где было услышано соловьиное пение, номер ближайшего к этому месту дома и характер растительности.