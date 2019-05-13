Рыбаки на Камчатке шесть дней гребли к берегу лопатой на перевернувшейся лодке

Трое рыбаков перевернулись на резиновой лодке с мотором на Камчатке. В результате происшествия один человек погиб. Двоим выжившим пришлось шесть дней грести до берега лопатой.

Мужчины попали в шторм по пути из Петропавловска-Камчатского в сторону поселка Усть-Камчатск. У них не осталось никаких запасов воды и продовольствия. Чтобы выжить, им пришлось собирать конденсат.

По словам потерпевших, у лодки заглох мотор, а вместо весел у них осталась одна лопата.

«Шесть дней плавали, достал спальники, воды не было, ничего не было — все смыло. День сурка был — гребешь целый день, остается километров 15, остается километр, кидаешь якорь и опять на 15 км отнесло», — цитирует одного из моряков телеканал «Звезда».

Добравшиеся до берега мужчины дозвонились в службу спасения по водонепроницаемому телефону, который был у одного из рыбаков. Спасатели обнаружили потерпевших через пять часов — им пришлось исследовать 50 км береговой линии.

14 апреля троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на юге Сахалина. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.