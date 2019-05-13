Первый предпринимательский Open Air #МыЕсть соберет более 5 тыс. человек

В МГИМО с 22 по 23 мая пройдет Первый предпринимательский Open Air #МыЕсть, который посетят более 5 тыс. человек. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

«Подобная инициатива впервые соберет на открытом пространстве новое поколение российских предпринимателей. В формате Open Air с 10:00 начнут работу площадки проектов: Black Star, Деловая среда, ГК Like, Бизнес Молодость, Experum, клуб «АБРАУ ЙОГА», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках площадки молодые предприниматели поделятся опытом организации бизнеса, а также расскажут о том, как создать свою нишу в современной экономике. В ходе Open Air #МыЕсть гости смогут посетить форсайты, мастер-классы, лекции TED. Кроме того, на фудкортах можно будет попробовать продукцию предпринимателей-участников.

По словам организаторов, программа мероприятия также включает концерт, на котором выступят такие исполнители, как Натан, Миша Марвин, Клава Кока, Дана Соколова.

Участие в Open Air #МыЕсть — бесплатное.