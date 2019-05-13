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Фестиваль «Территория. Магадан» пройдет в июне

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Фото: magadanmedia.ru/Наталья Думко
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Фестиваль-школа «Территория. Магадан» пройдет с 10 по 16 июня и будет приурочен к 90-летнему юбилею со дня основания столицы Колымы и 80-летию с момента присвоения статуса города. Зрители увидят лучшие спектакли московских сцен, постановки-победители четвертого регионального конкурса театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон».

Экспозиция «Пейзаж вечный, пейзаж меняющийся» будет доступна для посетителей Магаданского областного краеведческого музея с 11 июня по 1 сентября, передает ИА MagadanMedia. Также запланирована выставка из собрания Московского музея современного искусства (ММОМА), посвященная пейзажу в отечественном искусстве XX–XXI веков.

Фестиваль откроется премьерой спектакля Радиона Букаева «На краю света» в Магаданском МДТ. В рамках фестиваля в Магадане впервые побывает немецкая театральная компания Rimini Protokoll со спектаклем «В гостях. Европа», который проходит в квартирах жителей города.

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