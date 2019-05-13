Согревающая классика: Россию и Турцию сплотил фестиваль

Музыка Моцарта и Кадаллы, Шостаковича и Пьяццоллы, Чайковского и Фазыла Сая прозвучали на русско-турецком фестивале классической музыки в Сиде. Событие в рамках перекрестного Года культуры России и Турции принял амфитеатр с двухтысячелетней историей, а возглавил народный артист Владимир Спиваков с оркестром «Виртуозы Москвы». Встречу античности и современности оценили «Известия».

Русско-турецкий фестиваль классической музыки в анонсах фигурирует как первый в истории, но на самом деле наши страны сотрудничают с 1935 года, когда в Турцию прибыла команда советских деятелей культуры во главе с композитором Дмитрием Шостаковичем и скрипачом Давидом Ойстрахом. Серию концертов, данных ими в городах этой страны, можно считать пилотным фестивалем, тем более проходили они под патронатом легендарного Мустафы Кемаля Ататюрка. Президент Турции, как в свое время Петр Великий, решил повести республику по пути прогресса. Женщины получили право избираться в парламент, все граждане обзавелись фамилиями, а национальная музыка, которую глава государства считал излишне монотонной, получила европейско-американскую прививку. Так в Турции появился ныне повсеместно любимый там джаз. Что касается европеизации, ее начальный период прошел под знаком советских музыкантов. Президент лично посещал их выступления, приглашал в гости и даже советовал Шостаковичу использовать турецкие народные мотивы. Тот, в свою очередь, привез с собой партитуру оперы «Лейли и Меджнун» азербайджанца Узеира Гаджибекова, чтобы на ее примере турецкие коллеги учились синтезировать «национальное» и «европейское».

Спасти красоту

Урок пошел впрок. Турецкие сочинения, представленные на нынешнем фестивале, сочетали национальную самобытность с западным форматом. Владимир Спиваков, приветствуя публику, вспомнил и Ататюрка — «Он стоял у истоков нашей с вами встречи», и Достоевского — «Красота спасет мир, но кто-то должен спасти красоту». И, не сходя с дирижерского подиума, приступил к ее спасению. Сюита для оркестра классика турецкой композиторской школы ХХ века Невита Кодаллы отличилась яркой театральностью и обилием танцевальных мелодий. Композитор долгие годы руководил отделом балетного искусства в генеральном управлении Анкарских театров и создание музыки для танца считал своим служебным долгом. Маэстро Спиваков с оркестром внесли в плясовое половодье толику лиризма, чем, вероятно, тронули сына композитора. После концерта он признался, что услышал множество новых красок в сочинении отца.

Знаменитый пианист, гордость Турции Фазыл Сай исполнил собственное сочинение Black Earth («Черная земля»). От меланхоличного пощипывания рояльных струн (привет народному музицированию) он переходил к эмоциональной беседе с клавишами и обратно. Кульминацией пьесы стала тема, встреченная дружными аплодисментами. Оказалось, что это Измирский марш, для привыкшего к бравурным маршировкам русского уха прозвучавший неожиданно задушевно. Впрочем, отдельные наши соотечественники уже освоили местную музыкальную экзотику, и пианист надеется на их понимание. Аналогичные надежды питает и один из крупнейших меценатов Ахмет Барут, отметивший, что для турок «важна Россия как крупная музыкальная держава».

— Идея фестиваля родилась в связи с перекрестным Годом культуры наших стран, но мы хотим продолжать его, не ограничиваясь официальным поводом, — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Триумф пианиста

Русская композиторская школа была представлена Шостаковичем (Прелюдия и скерцо ор. 11) и Чайковским (Серенада для струнного оркестра). Финал последней «Виртуозы», подгоняемые энергичными жестами маэстро, сыграли в полтора раза быстрее общепринятого. В таком виде Scherzo a la russo (так у Чайковского) было бы идеальным сопровождением для популярных в Турции шоу крутящихся дервишей, но, скорее всего, местная специфика здесь ни при чем — музыканты просто замерзли и старались согреться. Сложенный из каменных глыб гигантский амфитеатр, ставший на три дня залом для публики и сценой для артистов, в прохладную погоду не подарок. Жаровни с углями — надежное средство обогрева времен гладиаторских боев — запрещены правилами пожарной безопасности. Зрители кутаются в куртки и пледы, а исполнители, как того требует этикет, одеваются по-концертному.

Солистка Большого театра Анна Аглатова, блистая обнаженными плечами, согревала себя и публику популярной классикой. Начала с каватины Розины из «Севильского цирюльника» Россини и добралась до нужного градуса в «Испанской песне» Делиба. Аккордеонист Никита Власов, игравший Пьяццоллу, перенес любителей латины в жаркий Буэнос-Айрес. Флейтист Сергей Журавель легко выдул затейливые фиоритуры соль-минорного концерта Вивальди. Возглавивший парад солистов маэстро Спиваков был традиционно безупречен в ми-минорном скрипичном концерте того же автора. Барочная музыка, включая исполненную оркестром ре-минорную симфонию Боккерини, на удивление органично вписались в подсвеченный пурпуром античный интерьер. Однако вне конкуренции на этом фестивале оказался 12-й фортепианный концерт Моцарта, с поразительной свободой исполненный Фазылем Саем. Наградой ему был шквал зрительских оваций и признание коллег.

— Он настолько живет музыкой... На самом деле мы все ждем возможности сыграть с таким музыкантом, — признался «Известиям» концертмейстер «Виртуозов Москвы» Алексей Лундин.

В Сиде, в свою очередь, будут ждать следующего фестиваля.

— Это отличная идея — проводить в Анталье, в Сиде, турецко-русский фестиваль, потому что в этом районе живет много русских и сюда приезжают туристы из России, — поделился с «Известиями» Фазыл Сай.

Сам пианист намерен еще не раз посетить Россию. Последний раз он играл в Москве Моцарта, Бетховена, Шопена, и поклонники нестандартных интерпретаций с нетерпением ждут продолжения.