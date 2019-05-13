Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале. Решение было принято на заседании в понедельник, 13 мая.

«Суд постановил признать виновным и назначить штраф в размере 15 тысяч рублей», — цитирует решение судьи РЕН ТВ.

В зале суда шоумен заявил, что он выступал против строительства завода по розливу воды не за себя, а за народ. В разговоре с журналистами Зверев отметил, что считает приговор несправедливым. По его словам, у него не было достаточно времени на подготовку пикета, поэтому возможность изучить все законы РФ отсутствовала.

Зверев добавил, что каждый день общается с живущими на берегу Байкала россиянами. По его словам, люди два года не могли докричаться до местных властей, поэтому стилист решился устроить пикет на Красной площади.

«Можно было бы в Текстильщиках сделать, но кто бы обратил на это внимание. Вышел бы я такой красивый, и что?» — цитирует Зверева НСН.

В начале марта Зверев устроил на Красной площади акцию протеста против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал. Планировалось, что предприятия будут выпускать до 528 тыс. л воды в сутки и экспортировать ее в Китай, а также регионы России.

27 марта Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды. Позже в министерстве природных ресурсов и экологии России заявили, что будут жестко контролировать производство по розливу воды в прибрежной зоне Байкала.