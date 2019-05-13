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Жителя Ростовской области заподозрили в тройном убийстве и поджоге

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В отношении жителя Ростовской области возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве трех человек и поджоге их дома. Об этом 13 мая журналистам сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошел 12 мая на улице Энгельса, пишет RostovGazeta. После тушения пожара на месте ЧП были найдены тела трех человек. Судмедэкспертиза установила, что их смерть носила криминальный характер. Оперативники задержали подозреваемого, который на допросе признал свою вину. Он пояснил, что в ходе совместного распития спиртных напитков произошла ссора, в результате которой он зарезал своих приятелей и поджег дом. Среди погибших был 69-летний хозяин дома, а также двое его 45-летних знакомых.

Дело возбуждено в отношении 50-летнего жителя Песчанокопского района области по статьям об убийстве двух и более лиц и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений. Следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет ТАСС. Как уточняет РЕН ТВ, мужчине грозит пожизненное тюремное заключение.

7 мая сообщалось, что трех мужчин разыскивают за жестокое убийство в Новосибирске.

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