Прямой эфир
Сюжет:

СМИ сообщили о назначении нового начальника штаба ВДВ России

0
Фото: commons.wikimedia.org/Skinnedmelon
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генерал-полковник Евгений Устинов, принимавший участие в операции в Сирии, назначен новым начальником штаба, первым заместителем командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщил источник, близкий к руководству рода войск.

По данным ТАСС, ранее занимавший этот пост 62-летний генерал Николай Игнатов был уволен из вооруженных сил по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

Устинов родился в 1960 году на территории нынешней Нижегородской области, в 1984 году окончил Рязанское училище ВДВ, в 1998-м — военную академию им. М.В. Фрунзе, а в 2005-м — академию Генштаба ВС РФ. В 2016–2017 годах он был в командировке в Сирии в должности начальника штаба российской группировки, а с октября 2018 по январь 2019 года исполнял обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО).

8 мая президент России Владимир Путин назначил Николая Евменова, занимавшего с 2016 года пост командующего Северным флотом, главкомом Военно-морского флота (ВМФ). Также он сменил командующих Черноморским и Северным флотами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко назначил своего пиарщика в гостелерадиосовет
Эстонский министр уволился сразу после назначения из-за обвинений в насилии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017