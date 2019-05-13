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Спасатели выпустили летучую мышь из квартиры в Татарстане

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В Набережных Челнах (Республика Татарстан) в жилую квартиру залетела летучая мышь. Вызволить ее удалось благодаря вмешательству спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В воскресенье, 12 мая, на номер «112» поступило сообщение о том, что в квартиру залетела летучая мышь. В момент происшествия в помещении находились женщина 1986 года рождения и мальчик 2011 года рождения. Самостоятельно выпустить животное на улицу они не смогли, пишет InKazan.ru.

Прибывшие на место происшествия спасатели сумели поймать мышь и выпустить ее на улицу.

В апреле сообщалось о том, что из-за потепления климата летучие мыши стали появляться в Москве. Об этом рассказал глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

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