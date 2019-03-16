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Школьник приютил найденных на помойке летучих мышей

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Ivan Kuzmin
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Ученик 11-го класса Константин Козюбра из города Волжский Волгоградской области приютил более 200 летучих мышей, выброшенных на помойку. Об этом в субботу, 16 марта, сообщает «РИА Новости».

Козюбра подчеркнул, что всегда проявлял интерес к летучим мышам и даже изучал их повадки. Поэтому молодой человек решил ухаживать за найденными животными. Он разместил их на даче в старых холодильниках, температура внутри которых составляет +3 градуса.

«Всего принесли 203 летучие мыши. Когда их выбросили, они вышли из спячки, что очень плохо», — сказал он, добавив, что часть мышей снова впала в спячку, однако некоторым требуется докорм.

Для помощи Козюбре в уходе за животными были созданы группы в социальных сетях. Школьник намерен продержать летучих мышей у себя несколько недель, после чего отпустит их на свободу.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ, животных выбросила местная жительница. Летучие мыши пытались пережить зиму в балконном утеплителе, но женщине надоел их писк.

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