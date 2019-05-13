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Стена дома XIX века обрушилась в Ирбите

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В городе Ирбите (Свердловская область) обрушилась стена аварийного многоквартирного жилого дома 1880 года постройки. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 8 мая в доме на улице Кирова. Обрушилась наружная торцевая стена первого и второго этажей. Пострадавших и погибших нет. Прокуратурой организована проверка, пишет ТагилСити.ру.

Отмечается, что ранее надзорное ведомство уже обращалось в суд с иском по поводу данного здания. Тогда прокуратура требовала признать квартиру № 1 непригодной для проживания. Суд удовлетворил требования. В 2019 году дом 1880-х годов постройки признали аварийным.

По информации с сайта регионального Фонда содействия капремонту общего имущества в многоквартирных домах, ремонт в доме на Кирова проводился в 2016 году. Рабочие обновили крышу и фасад, провели ремонт в подвальных помещениях, заменили системы тепло- и электроснабжения.

В доме проживают 27 человек. В рамках проверки сотрудники прокуратуры установят, какие меры принимались ЖКХ для надлежащего содержания дома, а также какие были предприняты действия мэрией города для расселения жильцов.

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