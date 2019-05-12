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При стрельбе в турецком кафе пострадали 10 человек

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В результате стрельбы в кафе района Сельчук к северу от турецкого города Коньи получили ранения 10 человек. Об этом 12 мая сообщает NTV.

По данным телеканала, инцидент произошел после ссоры двух человек, переросшей в драку. Один из посетителей заведения достал ружье и открыл беспорядочную стрельбу внутри заведения.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу при медфакультете Сельчукского университета.

Подозреваемые скрылись с места преступления, в настоящее время их ищет полиция.

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