При стрельбе в турецком кафе пострадали 10 человек

В результате стрельбы в кафе района Сельчук к северу от турецкого города Коньи получили ранения 10 человек. Об этом 12 мая сообщает NTV.

По данным телеканала, инцидент произошел после ссоры двух человек, переросшей в драку. Один из посетителей заведения достал ружье и открыл беспорядочную стрельбу внутри заведения.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу при медфакультете Сельчукского университета.

Подозреваемые скрылись с места преступления, в настоящее время их ищет полиция.