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ЦОДД предупредил о «дачных» пробках в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Водителям стоит заранее планировать маршруты движения в связи с возможными «дачными» пробками в Москве. Об этом предупреждает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Уточняется, что днем в воскресенье, 12 мая, на большинстве магистралей уже наблюдается плотное движение автомобилей в связи с тем, что жители мегаполиса возвращаются домой после длинных выходных, проведенных за городом.

«На вылетных магистралях в центр плотно, но пока без особых заторов. Планируйте маршрут заранее», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Первая рабочая неделя мая была трехдневной, поскольку из-за празднования Дня Победы россияне отдыхали с 9 по 12 мая.

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