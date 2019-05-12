Католические храмы Коломбо возобновили воскресные мессы

Католические храмы крупнейшего города Шри-Ланки Коломбо возобновили воскресные мессы. Решение принято спустя три недели после серии террористических атак, при которых погибли сотни людей.

Заявление о возобновлении служб архиепископа Коломбо цитирует в воскресенье, 12 мая, ланкийская газета Sunday Times. «Католические мессы возобновляются в храмах Коломбо 12 мая», — говорится в сообщении.

Всем настоятелям храмов рекомендуется создать специальные «комитеты бдительности». Прихожане, входящие в их состав, должны контактировать с полицией и консультироваться с силовиками по вопросам безопасности.

Решение о возобновлении служб в католических храмах на территории страны должны принимать епископы, исходя из соображений безопасности. Даты начала занятий в католических школах государства пока не известны.

Серия взрывов прогремела 2 апреля в отелях и католических церквях Шри-Ланки. В результате терактов погибли свыше 250 человек, несколько сотен получили ранения. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

26 апреля в восточной части острова прогремели три взрыва, погибли 17 человек. Ответственность вновь взяла на себя группировка ИГ.

29 апреля сообщалось, что разведка Шри-Ланки узнала о подготовке новой серии терактов в расположенных на острове буддийских храмах.