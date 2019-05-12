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В России изменились правила получения пособий на детей

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Фото: Depositphotos
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Обратиться в органы соцзащиты с заявлением на оформление пособия на первого и второго ребенка теперь можно в любом городе, а не только по месту постоянной регистрации родителей. Соответствующий закон вступил в силу в воскресенье, 12 мая.

Ранее пособие на детей можно было оформить строго по месту регистрации, пишет «Российская газета». Сейчас для подачи заявления не нужна даже временная прописка. Нововведение имеет большое значение, отмечает «Газета.ру», поскольку россияне часто меняют место жительства.

В апреле сообщалось, что с мая начнется новый этап по переводу всех государственных выплат (от пособий до зарплат бюджетникам) на карты отечественной платежной системы «Мир». Ранее на нее уже перевели выплату пенсий и зарплаты бюджетникам.

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