Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Ираке. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 32 км к юго-западу от населенного пункта Халабджа у границы с Ираном. Очаг стихии залегал на глубине около 10 км, говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу, 11 мая.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне в Японии зафиксировали два сильных землетрясения с разницей в час. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе города Миядзаки, второе магнитудой 6,3 произошло в 39 км к востоку от этого города.