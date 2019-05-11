Межрегиональный турнир по карате стартовал в Туле

В Туле состоялась церемония открытия ежегодного межрегионального турнира по карате (версия WKC), посвященного победе в Великой Отечественной войне. Состязания проходят 11–12 мая.

Участие в турнире принимают 500 спортсменов из 18 регионов России. Организатор соревнований — РСОО «Федерация карате Тульской области по версии ВКК». Об этом сообщает ИА «Тульские известия».

Напомним, в марте в Туле прошел стрелковый турнир, посвященный воссоединению Крыма с Россией. На соревнования приехали школьники, юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов.