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В Испании и Италии правоохранителями изъято более 2,7 тонн гашиша

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Фото: Global Look Press/Markus Heine, via www.imago-imag/www.imago-images.de
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Правоохранители Испании и Италии в рамках операции против незаконного оборота наркотиков пресекли деятельность преступной групировки.

Как говорится в пресс-релизе испанской национальной полиции, задержаны 44 человек, в том числе члены итальянской мафии «Ндрангета». Об этом в субботу, 11 мая, сообщает ТАСС.

В рамках спецоперации силовики провели 34 обыска, в ходе которых изъято и изъяты более 2,7 тонны гашиша и огнестрельное оружие. Следствие по делу началось в марте 2016 года. По данным правоохранителей, наркотики из Испании поставлялись в страны Европы.

В марте в Испании полицейские изъяли 3 т гашиша. Запрещенное вещество обнаружили на судне с двойным дном. Силовики задержали семь подозреваемых, среди них граждане Великобритании, ФРГ и Испании.

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