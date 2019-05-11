Четверо рыбаков пропали в Хабаровском крае

Спасатели ведут поиски четырех рыбаков, пропавших в Хабаровском крае 8 мая. Об этом сообщили ТАСС в субботу, 11 мая в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, вечером 8 мая в районе острова Киори на реке Амур перевернулся катер с мужчинами.

Отмечается, что за два дня спасатели вместе с полицейскими обследовали 211 км береговой линии. Поиски результатов не дали и будут продолжены.

Четверо рыбаков 21 апреля утонули в Архангельской области. По данным спасателей, мужчины сели в сани и направились на лед озера Лаче при помощи мотобуксирощика. В результате сани оказались в полынье, выбраться никто не смог.