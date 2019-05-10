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Пентагон переведет более $1,5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

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Фото: Global Look Press/David Peinado
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Исполняющий обязанности главы минобороны США Патрик Шанахан одобрил трансфер в размере $1,5 млрд для возведения стены на границе с Мексикой. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает агентство Reuters.

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Речь идет об участке стены протяженностью более 128 км.

Отмечается, что $600 млн из этой суммы предназначались для поддержки сил безопасности Афганистана.

Строительство стены на границе с Мексикой было предвыборным обещанием президента США Дональда Трампа. В середине февраля он ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию задуманного. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет с декабря прошлого года до середины февраля 2019 года из-за разногласий о строительстве стены. Их противоречия привели к рекордному шатдауну в США — правительство не работало более трех недель.

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