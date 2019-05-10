Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы впервые в истории вышли команды, представляющие одну страну. Дойти до последних матчей еврокубков-2018/19 удалось четырем английским командам.

Кк отмечает «Газета.ру», в финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня в Мадриде, сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые в полуфинале обыграли «Барселону» и «Аякс». Финалисты Лиги Европы определились 9 мая. «Арсенал» по сумме двух встреч прошел испанскую «Валенсию» (3:1, 4:2), а «Челси» оказался сильнее немецкого «Айнтрахта», вырвав победу в серии пенальти (1:1, 1:1 — 4:3)

В чемпионате Англии за тур до конца сезона «Ливерпуль» занимает второе место, «Челси» — третье, «Тоттенхэм» — четвертое, «Арсенал» — пятое.

Ранее в еврокубках проходило два финала с участием английских команд. В финале Кубка УЕФА в 1972 году «Тоттенхэм» победил «Вулверхэмптон» (2:1, 1:1), а в московском финале Лиги чемпионов в 2008 году «Манчестер Юнайтед» по пенальти переиграл «Челси» (1:1, 6:5).