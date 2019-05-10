Прямой эфир

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы впервые в истории вышли команды, представляющие одну страну. Дойти до последних матчей еврокубков-2018/19 удалось четырем английским командам.

Кк отмечает «Газета.ру», в финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня в Мадриде, сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые в полуфинале обыграли «Барселону» и «Аякс». Финалисты Лиги Европы определились 9 мая. «Арсенал» по сумме двух встреч прошел испанскую «Валенсию» (3:1, 4:2), а «Челси» оказался сильнее немецкого «Айнтрахта», вырвав победу в серии пенальти (1:1, 1:1 — 4:3)

В чемпионате Англии за тур до конца сезона «Ливерпуль» занимает второе место, «Челси» — третье, «Тоттенхэм» — четвертое, «Арсенал» — пятое.

Ранее в еврокубках проходило два финала с участием английских команд. В финале Кубка УЕФА в 1972 году «Тоттенхэм» победил «Вулверхэмптон» (2:1, 1:1), а в московском финале Лиги чемпионов в 2008 году «Манчестер Юнайтед» по пенальти переиграл «Челси» (1:1, 6:5).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные сроки
Мяч снес журналистку в прямом эфире перед матчем Лиги Европы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017