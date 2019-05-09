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Опубликован первый трейлер хоррора «Оно 2»

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Фото: youtube.com
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Американская кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала первый трейлер фильма ужасов «Оно 2». Картина станет продолжением ремейка экранизации одноименного романа Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году.

Действие второй части фильма происходит спустя много лет, когда члены «Клуба неудачников» повзрослели. Герои будут вновь противостоять древнему злу в лице клоуна Пеннивайза.

Главные роли в продолжении сыграют: Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Энди Бин, Джеймс Рэнсон, Исайя Мустафа и Джей Райан.

Шведский актер Билл Скарсгард вновь сыграет роль клоуна Пеннивайза.

За постановку «Оно 2» отвечает Андрес Мускетти, а сценарий адаптации написал Гэри Доберман.

Премьера запланирована на 5 сентября 2019 года.

17 апреля 2018 года стало известно о смерти американского актера Гарри Андерсона, сыгравшего Ричи Тозиера в первой экранизации романа Стивена Кинга «Оно», вышедшей в 1990 году.

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